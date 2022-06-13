Galatasaray'da seçim sürecinin tamamlanmasının ardından transfer konusunda gündemin ısınması bekleniyor. Galatasaray'da kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Bu isimlerden birinin de Marcao olması bekleniyor.Bir süredir Marcao'yu yakından takip eden ancak seçim nedeniyle beklemeye geçen Sevilla'nın 1 hafta içinde Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçmesi bekleniyor. İspanyol basını, savunmanın önemli ismi Diogo Carlos'u Aston Villa'ya satan, Kounde için de çok sayıda teklif alan Sevilla'nın ilk hedefinin Marcao olduğunu belirtiyor.İspanyol ekibinin Marcao için yapacağı teklif de belli oldu. Sevilla, ilk yapılacak görüşmede masaya 12 milyon Euro'luk teklif koyacak.Brezilyalı futbolcunun artık kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediği öğrenildi. Marcao'nun bu doğrultuda yönetimden transferinde kolaylık yapılmasını isteyeceği iddia ediliyor.G.Saray, Marcao'yu 2019 yılının ocak ayında Chaves'ten transfer etti. Brezilyalı stoper için 4 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Marcao geçen sezon 38 resmi maça çıkarken, 1 de gol attı. Marcao'nun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro olarak gösteriliyor.