Sevilla ilk galibiyetini Wolfsburg'u yenerek aldı

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Sevilla, sahasında Wolfsburg'u konuk etti.



Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçı Sevilla 2-0 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı.



Karşılaşmanın 13. dakikasında Joan Jordan'ın attığı golle Sevilla ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Sevilla maçtaki hakimiyetini sürdürerek rakibine gol şansı tanımadı. Maçta son saniyelere girilirken 90+8'de Rafa Mir'in golüyle fark ikiye çıktı ve Sevilla galibiyetini ilan etti.



Bu sonuçla Sevilla Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun ilk galibiyetini alarak 6 puana yükseldi ve 3. sıraya çıktı. Wolfsburg ise 5 puanda kaldı ve grupta 4. sıraya geriledi.





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