Sevilla, Girona karşısında geri döndü!

İspanya La Liga'da Sevilla, Girona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevilla, Girona karşısında geri döndü!
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18 Ocak 2025 17:55
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Girona ile Sevilla karşı karşıya geldi. Municipal de Montilivi'deki maçı Sevilla, 2-1'lik skorla kazandı.

Girona, 36. dakikada Arnau Martinez ile öne geçti. Sevilla, 59. dakikada Sanul Niguez ile eşitliği buldu. Konuk ekip Sevilla, 88. dakikada Dodi Lukebakio'nun attığı golle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sevilla'da Isaac Romero Bernal, 3. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Sevilla, 26 puana yükseldi. Girona, 28 puanda kaldı.

Sevilla, gelecek hafta sahasında Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Girona, gelecek haftada Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak.

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