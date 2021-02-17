Sevilla - Dortmund: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Dortmund karşı karşıya geliyor.Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda saat 23:00'te başlayacak karşılaşmayı Hollandalı Danny Makkelie yönetecek. Sevilla - Dortmund mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.Çift maçlı eleminaston sistemine göre oynanacak karşılaşmanın rövanşı ise 9 Mart'ta Dortmund'un sahasında oynanacak.Ev sahibi Sevilla'da Acuna ve Ocampos sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak. Navas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.Dortmund cephesinde ise Piszczek, Schmelzer, Witsel, Zagadou sakatlıkları nedeniyle sahada yerini alamayacak isimler olarak göze çarpıyor. Meunier, Bürki, Hazard ve Delaney'in durumları ise maç saatinde netleşecek.Bono; Aleix, Kounde, D Carlos, Escudero; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En Nesyri, P GomezHitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; Haaland- Sevilla ile Borussia Dortmund, daha önce sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında eşleşmiş; bu stattaki maç 2-2 biterken, İspanya temsilcisi deplasmandan 1-0'lık galibiyetle dönmüştü.- Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarına konuk olduğu son 10 maçın hiçbirini kazanamayan Dortmund (3B 7M), son galibiyetini Ekim 1996'da Atlético Madrid'den (1-0) almış ve o sezon kupayı müzesine götürmüştü (1996/97).- Avrupa kupalarında Alman takımlarını konuk ettiği 12 maçın sadece birini kaybeden Sevilla (7G 4B), tek mağlubiyetini 2017/18 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern'den almıştı (1-2).- Altıncı kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez gruptan çıkmayı başaran Sevilla, sadece 2017/18'de son 16 turunu geçebilmiş ve o sezon çeyrek finalde Bayern'e elenmişti.- Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son sekiz sezonda yedinci kez eleme turlarına kalan Dortmund, 2016/17'den (çeyrek final) bu yana son 16 turunu geçemiyor.- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son altı dış saha maçını kaybeden Dortmund, bu karşılaşmalarda yediği 14 gole sadece iki golle cevap verebildi. Almanya temsilcisi, turnuvanın bu aşamasında çıktığı son 12 karşılaşmadaki tek galibiyetini Şubat 2014'te Zenit'ten almıştı (4-2).- Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son yedi golün dördünü Youssef En-Nesyri kaydetti. Turnuva tarihinde En-Nesyri'den (6 maçta 4 gol) daha fazla gol sevinci yaşayan sadece iki Faslı oyuncu var: Marouane Chamakh (30 maçta 8 gol) ve Hakim Ziyech (22 maçta 6 gol).- Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3+ gol atan oyuncular arasında fileleri Sevilla forveti Youssef En-Nesyri'den (59 dakikada bir) daha sık havalandıran iki isimden biri Erling Haaland (58 dakikada bir; diğeri Olivier Giroud, 29 dakikada bir).- Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 12 karşılaşmada 16 gol atan Dortmund forveti Erling Haaland, turnuva tarihinde bu sayıya en az maçta ulaşan oyuncu konumunda.- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde birden fazla maça çıkan oyuncular arasında topu ortalama öne taşıma mesafesi en yüksek isim, Dortmund forması giyen Manuel Akanji (maç başına 183 metre).