Sevilla, derbide Granada'yı geçti!

Sevilla, Endülüs derbisinde Granada'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sevilla, derbide Granada'yı geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2021 21:22
İspanya La Liga'nın 32. hafta maçında Sevilla ile Granada karşı karşıya geldi. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan Endülüs derbisini Sevila 2-1'lik skorla kazandı.

Sevilla'ya derbide zaferi getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic ve 53. dakikada Lucas Ocampos attı. Sevilla'nın tek golü 90. dakikada Roberto Soldado'nun penaltısıyla geldi.

Namağlup serisini 8 maça çıkaran Sevilla, derbi zaferiyle birlikte ligdeki galibiyet serisini ise 5 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Sevilla, puanını 70'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Granada ise 42 puanda kaldı.

Sevilla, gelecek hafta sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Granada, Barcelona deplasmanıan gidecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.