Sevilla, derbide Granada'yı geçti!

İspanya La Liga'nın 32. hafta maçında Sevilla ile Granada karşı karşıya geldi. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan Endülüs derbisini Sevila 2-1'lik skorla kazandı.



Sevilla'ya derbide zaferi getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic ve 53. dakikada Lucas Ocampos attı. Sevilla'nın tek golü 90. dakikada Roberto Soldado'nun penaltısıyla geldi.



Namağlup serisini 8 maça çıkaran Sevilla, derbi zaferiyle birlikte ligdeki galibiyet serisini ise 5 maça çıkardı.



Bu sonucun ardından Sevilla, puanını 70'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Granada ise 42 puanda kaldı.



Sevilla, gelecek hafta sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Granada, Barcelona deplasmanıan gidecek.



