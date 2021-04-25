Sevilla, derbide Granada'yı geçti!

İspanya La Liga'nın 32. hafta maçında Sevilla ile Granada karşı karşıya geldi. Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan Endülüs derbisini Sevila 2-1'lik skorla kazandı.
Sevilla'ya derbide zaferi getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic ve 53. dakikada Lucas Ocampos attı. Sevilla'nın tek golü 90. dakikada Roberto Soldado'nun penaltısıyla geldi.
Namağlup serisini 8 maça çıkaran Sevilla, derbi zaferiyle birlikte ligdeki galibiyet serisini ise 5 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Sevilla, puanını 70'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Granada ise 42 puanda kaldı.
Sevilla, gelecek hafta sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Granada, Barcelona deplasmanıan gidecek.
Sevilla'ya derbide zaferi getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic ve 53. dakikada Lucas Ocampos attı. Sevilla'nın tek golü 90. dakikada Roberto Soldado'nun penaltısıyla geldi.
Namağlup serisini 8 maça çıkaran Sevilla, derbi zaferiyle birlikte ligdeki galibiyet serisini ise 5 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Sevilla, puanını 70'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Granada ise 42 puanda kaldı.
Sevilla, gelecek hafta sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Granada, Barcelona deplasmanıan gidecek.