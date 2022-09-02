Sevilla'dan Nelsson için son dakika atağı

La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson için son anda girişim yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sevilla'dan Nelsson için son dakika atağı
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02 Eylül 2022 00:17
Avrupa'da transferin son saatlerine girilirken Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Sevilla, Avrupa'da transfer gündeminin son gününde Victor Nelsson için Galatasaray'a 13 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Haberde, Galatasaray'ın ise bu teklifi yeterli bulmadığı ve Nelsson için Sevilla'dan 17 milyon euro istediği belirtilirken, Sevilla'nın Galatasaray'ın isteklerini yerine getirmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Sevilla, daha önce de Victor Nelsson ile ilgilenmiş ancak Galatasaray ile anlaşamayınca Bayern Münih'de Tanguy Nianzou'yu kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 44 maça çıkan 23 yaşındaki Danimarkalı stoper, sarı kırmızılı formayla 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.





 
 

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