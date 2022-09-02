Sevilla'dan Nelsson için son dakika atağı

Avrupa'da transferin son saatlerine girilirkensürpriz bir gelişme yaşandı.Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre;, Avrupa'da transfer gündeminin son gününde Victor Nelsson için Galatasaray'abir teklifte bulundu. Haberde, Galatasaray'ın ise bu teklifi yeterli bulmadığı ve Nelsson için Sevilla'danistediği belirtilirken, Sevilla'nın Galatasaray'ın isteklerini yerine getirmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi.Sevilla, daha önce de Victor Nelsson ile ilgilenmiş ancak Galatasaray ile anlaşamayınca Bayern Münih'de Tanguy Nianzou'yu kadrosuna katmıştı.Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 44 maça çıkan 23 yaşındaki Danimarkalı stoper, sarı kırmızılı formayla 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.