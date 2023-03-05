İspanya La Liga'nın 24. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Jorge Sampaoli'nin yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.



Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 6-1 kazanırken goller; 23 ve 26. dakikalarda Memphis Depay, 53. dakikada Antoine Griezmann, 69. dakikada Yannick Carrasco ve 76 ile 90+2'de Alvaro Morata'dan geldi. Konuk ekip Sevilla'nın tek golü 39. dakikada Youssef En-Nesyri'den gelirken, Ivan Rakitic 74. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Sevilla'da ayrıca Pape Gueye 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Diego Simeone'den rekor



Atletico Madrid'in başında 613. maçına çıkan Arjantinli teknik adam Diego Simeone, Luis Aragones'in rekorunu geçerek kulüp tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör oldu.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 45 puanla 3. sırada yer alırken, son iki lig maçında 9 gol yiyen Sevilla 25 puanla 16. sırada yer aldı. Sevilla bir sonraki maçında UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.





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