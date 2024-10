Sertaç Komsuoğlu: 'Sebebi Olympiakos'un koçu'

Fenerbahçe-Olympiakos maçının son bölümünde Shaq McKissic'le Fenerbahçeli taraftar arasında yaşananlar sonrasında Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'ndan açıklama geldi.



"OLYMPIAKOS KOÇUNUN AGRESİF TAVIRLADI ETKİLEDİ"



Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı haberde Komsuoğlu, "Sanırım Olympiakos Koçunun her Fenerbahçe maçında olduğu gibi sergilediği agresif tavır oyuncularını da kötü etkiledi ve bu sahaya kötü yansıdı. Yine de McKissic dahil tüm Olympiakoslu oyunculara maç boyu ve maç sonrasında sergiledikleri sportmen tavırları için teşekkür ederiz. Sezonun ilk maçında bile çok stresli olan koçlarına ise itidal tavsiye ediyorum. Euroleague'in en iddialı takımlarından biri olan Olympiakosa yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"GİT HOLLYWOOD'DA OYNA"



Öte yandan haberde; Taraftarın hiçbir hakareti veya kötü sözünün olmadığı aktarıldı. Sarı-Lacivertli taraftarların sadece oyuncuya "Stop talking to the referee. Are you an actor in Hollywood? Go play in Hollywood" ("Hakemle konuşmayı bırak. Hollywood'da aktör müsün? Git Hollywood'da oyna") ifadelerini kullandığı belirtildi.



BİR ADIM GERİDEN/MCKISSIC OLAYI BÖYLE ANLATMIŞTI!



Shaquielle McKissic, sarı lacivertli tribünlerle arasındaki gerginliği şöyle anlatmıştı...



McKissic, maç sırasında dördüncü çeyreğin bitimine 6 dakika kala skor 66-65 Fenerbahçe lehineyken gösterdiği tepki nedeniyle teknik faul aldı. Hakemler daha sonra taraftarın salondan çıkarılması için güvenliğe işaret etti. Kendini açıklama çabalarına rağmen taraftar dışarı çıkarıldı ve çıkarken Fenerbahçe tribünlerinden alkış aldı.



"IRKÇI DEĞİLDİ AMA HOŞ DEĞİLDİ"



Maçta sonra Novasports'a konuşan McKissic, "Taraftarların oyuncuları herhangi bir şekilde tahrik etmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kural kitabına bakmam gerekebilir. Bir taraftar bana seslendi. 6 yıldır EuroLeague'de oynuyorum ve daha önce biri bana bu şekilde seslenmemişti. Irkçı bir şey değildi ama hiç hoş değildi. Altı yıldır Panathinaikos'a karşı oynuyorum, hiç böyle bir sataşmaya maruz kalmamıştım." açıklamasını yapmıştı.



"KALP ATIŞ HIZIM DAKİKADA 168"



34 yaşındaki oyuncu, EuroLeague yönetimine şikayette bulunacağını belirterek, "Hiçbir taraftar, bir oyuncuya bu kadar kaba bir dille hitap edemez. Benim kalp atışım dakikada 168 ve siz benden böyle davranmamı bekliyorsunuz. Bana bir kez bir şey söylediğinizde sorun yok ama 2-3-4 kez söyleyemezsiniz. Hakem de ona hiçbir şey söylemiyor. Bir oyuncuya bu şekilde seslenin ve sonra diğer takım serbest atış kazansın. Bu gülünç, dürüst olmak gerekirse çok saçma." sözleriyle konuşmasını kapatmıştı.