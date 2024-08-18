Sertaç Komsuoğlu: "Arkadan vuran kalleş! Hesabını soracağız"

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Başkan Ali Koç'un uğradığı saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sertaç Komsuoğlu: 'Arkadan vuran kalleş! Hesabını soracağız'
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18 Ağustos 2024 14:31
Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Başkan Ali Koç'un uğradığı saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

İşte Komsuoğlu'nun açıklaması;

"Sadece korkaklar ve aciziyet içinde olanlar arkadan saldırabilirdi. Sen de öyle yaptın. Elbette bunun hesabını sana ve sana sahip çıkanlara soracağız. Biz arkadan saldırılara, kahpece davranışlara, sinsice bekleyişlere, alışığız. Ama daha da önemlisi onlarla mücadeleye iki kat alışığız!
Ali Koç, Fenerbahçe için mücadele ediyor, Fenerbahçe taraftarı için göğsünü siper ediyor... Arkasından, sinsice, kahpece yapılanlara rağmen yılmıyor, Fenerbahçemiz için mücadeleye devam ediyor. Taraftarlarımız sadece üzerinde sarı lacivert çubuklu forması var diye ötekileştiriliyor, coplanıyor, biber gazına maruz kalıyor.

Yeri geliyor sahada sporcularımıza saldırılıyor, meşru müdafaa hakkını kullanan oyuncularımıza dava açılıyor. Biz canımız pahasına da olsa bu mücadeleden vazgeçmedik, geçmeyeceğiz.

Ve bir ilave. Fenerbahçe için var olan Başkanımıza da sonuna kadar sahip çıkmaya devam! İyi ki Fenerbahçeliyiz!"

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