Serie A'ya yükselen ikinci takım Como

İtalya Serie B karşılaşmasında sahasında Cosenza ile berabere kalan Como, Venezia'nın puan kaybıyla Serie A'ya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Serie A'ya yükselen ikinci takım Como
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10 Mayıs 2024 23:31
İtalya Serie A'ya yükselen ikinci takım belli oldu.

İtalya Serie B'nin 38. ve son haftasında sahasında ağırladığı Cosenza ile 1-1 berabere kalan Como, Parma'nın ardından Serie A'ya yükselen ikinci takım olmayı başardı.

Como'nun hemen arkasında yer alan Venezia öne geçtiği maçta Spezia'ya 2-1 mağlup olarak direkt yükselme şansını kaybetti ve Play-Off'lara kaldı.

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