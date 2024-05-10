Serie A'ya yükselen ikinci takım Como

İtalya Serie A'ya yükselen ikinci takım belli oldu.
İtalya Serie B'nin 38. ve son haftasında sahasında ağırladığı Cosenza ile 1-1 berabere kalan Como, Parma'nın ardından Serie A'ya yükselen ikinci takım olmayı başardı.
Como'nun hemen arkasında yer alan Venezia öne geçtiği maçta Spezia'ya 2-1 mağlup olarak direkt yükselme şansını kaybetti ve Play-Off'lara kaldı.
İtalya Serie B'nin 38. ve son haftasında sahasında ağırladığı Cosenza ile 1-1 berabere kalan Como, Parma'nın ardından Serie A'ya yükselen ikinci takım olmayı başardı.
Como'nun hemen arkasında yer alan Venezia öne geçtiği maçta Spezia'ya 2-1 mağlup olarak direkt yükselme şansını kaybetti ve Play-Off'lara kaldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU