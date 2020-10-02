Galatasaray'ın tekrar kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Jean Michael Seri'ye Olimpik Marsilya da talip oldu.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Matteo Guendouzi için Arsenal ile görüşen ancak bu transferde mutlu sona ulaşamayan Marsilya, rotasını Seri'ye çevirdi. Seri'nin menajerler tarafından Marsilya'ya önerildiği ve görüşmelerin başladığı belirtildi.



AVB ONAYLADI, TEKLİF GİTTİ



Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'ın Paços Ferreira'da oynadığı dönemden bu yana Jean Michael Seri'yi takip ettiği ve beğendiği için onay verdiğinin altı çizildi.



Marsilya'nın da Fulham'a kiralama teklifi yaptığı ve İngiliz ekibinden cevap beklediği kaydedildi.



Fulham'n 2018 yazında Nice'ten 30 milyon euro bonservisle aldığı ve geçen sezon 1.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a kiraladığı 29 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu, bu sezon Fulham formasıyla 2 maçta 118 dakika süre aldı.



