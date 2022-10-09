Sergio Ramos kariyerinin 28. kırmızı kartını gördü

🟥Sergio Ramos bu gecekiyle birlikte kariyerindeki kırmızı kart sayısını 28'e yükseltti.



😡Tüm zamanların en çok kırmız kart gören oyuncuları:



1⃣Gerardo Bedoya - 46

2⃣Sergio Ramos - 28

3⃣Cyril Rool - 25

4⃣Alexis Delgado - 22

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7⃣Felipe Melo - 20

🔟Gary Medel - 18 pic.twitter.com/NWLWDOcwI7



— Sporx (@sporx) October 8, 2022

PSG'nin İspanyol stoperi Sergio Ramos, Reims maçında gördüğü kırmızı kartla tüm zamanların kırmızı kartlar listesindeki yerini güncelledi.41. dakikada hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gören Ramos, böylelikle kariyerinin 28. kırmızı kartını almış oldu. 35 yaşındaki Ramos, bu kartla tüm zamanların en çok kırmızı kart gören futbolcuları sıralamasında da ikinci sıradaki yerini güçlendirmiş oldu ancak İspanyol oyuncu faal futbolcular arasında en çok kırmızı kart gören isim olma ünvanını ise taşımaya devam ediyor.İşte tüm zamanların en çok kırmızı kart gören isimleri: