Sergio Ramos kariyerinin 28. kırmızı kartını gördü

Sergio Ramos, Reims karşısında gördüğü kırmızı kartla tüm kariyerinde gördüğü kırmızı kart sayısını 28'e çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sergio Ramos kariyerinin 28. kırmızı kartını gördü
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09 Ekim 2022 04:14
PSG'nin İspanyol stoperi Sergio Ramos, Reims maçında gördüğü kırmızı kartla tüm zamanların kırmızı kartlar listesindeki yerini güncelledi.

41. dakikada hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gören Ramos, böylelikle kariyerinin 28. kırmızı kartını almış oldu. 35 yaşındaki Ramos, bu kartla tüm zamanların en çok kırmızı kart gören futbolcuları sıralamasında da ikinci sıradaki yerini güçlendirmiş oldu ancak İspanyol oyuncu faal futbolcular arasında en çok kırmızı kart gören isim olma ünvanını ise taşımaya devam ediyor.

İşte tüm zamanların en çok kırmızı kart gören isimleri:

 

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