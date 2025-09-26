26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Sergio Busquets futbola veda ediyor

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsane orta sahası Sergio Busquets, Inter Miami formasıyla geçirdiği son sezonun ardından 37 yaşında futbolculuk kariyerine veda etme kararı aldı.

2023 yılında Inter Miami'ye transfer olan ve kariyerinin son dönemini ABD'de geçiren Sergio Busquets, sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerine son vereceğini açıkladı.
 
37 yaşındaki yıldız orta saha, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yakaladığı başarılarla modern futbolun unutulmazları arasında yer alıyor.
 
Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsane ismi, futbolu bıraktığını hem kulübü Inter Miami hem de kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Inter Miami tarafından yapılan açıklamada, bu sezon oynanacak olan MLS play-off maçlarının Busquets'in profesyonel kariyerindeki son maçlar olacağı belirtildi.
 
Busquets ise duygusal bir mesajla veda etti:
 
"Herkese ve futbola her şey için yürekten teşekkür ederim. Ben her zaman bu güzel hikayenin bir parçası olacağım."
 
FUTBOL TARİHİNE DAMGA VURDU
 
Sergio Busquets, kariyeri boyunca 700'den fazla maçta Barcelona formasını giydi, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 9 La Liga ve 7 Copa del Rey şampiyonluğu yaşadı. İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferlerinde kilit rol üstlendi.
 
Taktik zekası, pozisyon bilgisi ve sade ama etkili oyun tarzıyla bir dönemin tanımını yapan Busquets, futbolu zirvede ve saygı dolu bir şekilde bırakıyor.
