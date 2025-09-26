Sergio Busquets futbola veda ediyor

2023 yılında Inter Miami'ye transfer olan ve kariyerinin son dönemini ABD'de geçiren Sergio Busquets, sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerine son vereceğini açıkladı.

37 yaşındaki yıldız orta saha, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yakaladığı başarılarla modern futbolun unutulmazları arasında yer alıyor.

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsane ismi, futbolu bıraktığını hem kulübü Inter Miami hem de kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Inter Miami tarafından yapılan açıklamada, bu sezon oynanacak olan MLS play-off maçlarının Busquets'in profesyonel kariyerindeki son maçlar olacağı belirtildi.

Busquets ise duygusal bir mesajla veda etti:

"Herkese ve futbola her şey için yürekten teşekkür ederim. Ben her zaman bu güzel hikayenin bir parçası olacağım."

FUTBOL TARİHİNE DAMGA VURDU

Sergio Busquets, kariyeri boyunca 700'den fazla maçta Barcelona formasını giydi, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 9 La Liga ve 7 Copa del Rey şampiyonluğu yaşadı. İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası zaferlerinde kilit rol üstlendi.

Taktik zekası, pozisyon bilgisi ve sade ama etkili oyun tarzıyla bir dönemin tanımını yapan Busquets, futbolu zirvede ve saygı dolu bir şekilde bırakıyor.