Sergen Yalçın: 'Ronaldo'yu bedava verseler almam'

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile adı geçen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Yalçın, 40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu için "Ronaldo'yu bedava verseler almam" dedi.
Yalçın, bu sözleriyle, modern futbolun geldiği noktada sadece isimlerin değil takım oyunu ve taktiğin ön planda olması gerektiğini savundu. Ronaldo'nun oyun tarzının kendi sistemine uymadığını belirten Yalçın, "Bu iş artık sadece yıldızlarla yürümüyor" ifadelerini kullandı.
Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Yalçın, 40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu için "Ronaldo'yu bedava verseler almam" dedi.
Yalçın, bu sözleriyle, modern futbolun geldiği noktada sadece isimlerin değil takım oyunu ve taktiğin ön planda olması gerektiğini savundu. Ronaldo'nun oyun tarzının kendi sistemine uymadığını belirten Yalçın, "Bu iş artık sadece yıldızlarla yürümüyor" ifadelerini kullandı.
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