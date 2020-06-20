Sergen Yalçın, faturayı 'hücuma' kesti!

DEFANSTA TERCİH ENZO ROCO

CANER ERKİN YİNE KULÜBEDE

Beşiktaş'ta koronavirüs arası sonrasında oynanan Antalyaspor maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Sergen Yalçın, Denizlispor maçında değişikliklere gitti.Antalyaspor maçına hücum hattında başlayan Diaby, Boyd ve Güven Yalçın kenara geçilirken, Lens, Nkoudou ve Burak Yılmaz ilk 11'de yer aldı. Öte yandan sakat Boateng'in yerine de Adem Ljajic ilk 11'de sahaya sürüldü.Beşiktaş'ta Domagoji Vida'nın sakatlığında genç oyuncu Erdoğan Kaya tekrar şans bulamazken, Şilili stoper Enzo Roco, Victor Ruiz'in partneti oldu.Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta olduğu gibi sol bekte forma genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın oldu ve Caner Erkin kulübede yer aldı.