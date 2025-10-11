11 Ekim
Sergen Yalçın'dan yönetime Cengiz raporu!

Beşiktaş, Cengiz Ünder'in bonservisinin Fenerbahçe'den alınması için düğmeye bastı

calendar 11 Ekim 2025 14:02
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan yönetime Cengiz raporu!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından ilk transfer hedeflerinden biri olan Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcunun geleceği konusunda siyah-beyazlı yönetim kararını verdi.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre, Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'in 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasını istedi. Tecrübeli teknik direktörün, idmanlardaki performansından oldukça memnun olduğu Cengiz Ünder'i kadroda kalıcı olarak görmek istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK


Bu talep üzerine Beşiktaş yönetiminin harekete geçtiği ve Fenerbahçe ile bonservis görüşmelerine kısa süre içinde başlanacağı öğrenildi.

Sezon başında beklentilerin altında kalan performansı sonrası Fenerbahçe'den kiralanan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

CENGİZ'İN PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 resmi maçta görev yapan Cengiz Ünder, 1 gol kaydetti. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.


 
 

