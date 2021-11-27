Sergen Yalçın'dan, oyunculara: "Ayağa kalkma zamanı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor maçı öncesi futbolcularına, "Sezona yeniden başlıyoruz. Artık ayağa kalkma zamanı" ifadelerini kullandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan, oyunculara: 'Ayağa kalkma zamanı'
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27 Kasım 2021 09:10
Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş bu akşam Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, son idmanın ardından futbolcularıyla toplantı yaptı.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ"

Tecrübeli hocanın, "Ajax maçının ilk yarısında gerçek Beşiktaş gibi oynadık. Bu futbolu artık lige yansıtmamız gerekiyor. Taraftarlarımız bizden başarı bekliyor. Giresun maçıyla sezona yeni bir başlangıç yapıyoruz. Artık ayağa kalkma zamanı" dediği öğrenildi.

Yapılan çalışmada futbolcuların son derece moralli ve hırslı olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.


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