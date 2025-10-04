03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Sergen Yalçın'dan derbi talimatı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularından Galatasaray derbisinde sakin kalmalarını istedi.

calendar 04 Ekim 2025 09:11
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan derbi talimatı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına sakin kalmaları yönünde talimat verdi.

Liverpool karşılaşmasının yorgunluğunu taşıyan rakibini kontrol altında tutmayı hedefleyen tecrübeli hoca, oyunun temposunu baştan değil, doğru anlarda yükseltmeyi planlıyor. Yalçın, öğrencilerinden özellikle ilk yarıda panik yapmadan savunma disiplinini korumalarını istedi.

Tecrübeli teknik adam, maçın ikinci yarısında ise vites artırarak Galatasaray'ın fiziksel düşüşünü fırsata çevirmeyi düşünüyor.


SERGEN YALÇIN'IN PLANI

Sergen Yalçın'ın planı, kanatlardan hızlı çıkışlarla rakip kaleyi zorlamak ve oyunu koparacak hamleyi son bölümde yapmak üzerine kurulu. Siyah beyazlı ekipte motivasyon yüksek, oyuncular da hocanın bu stratejisini sahaya en iyi şekilde yansıtmak için hazırlanıyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
