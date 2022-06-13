2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşatarak futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak da kulüp tarihine geçen Sergen Yalçın ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yalçın'a Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif var!



ARABİSTAN'DAN SERGEN YALÇIN'A TEKLİF



9 Aralık 2021 tarihinde, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra dinlenmeyi tercih eden Sergen Yalçın'a Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr talip oldu.



5 MİLYON EURO'YA RAĞMEN NET CEVAP VERMEDİ



Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboubakar ile Anderson Talisca'nın da oynadığı Al-Nasr'dan senelik 5 milyon Euro teklife rağmen Sergen Yalçın'ın net bir cevap vermediği belirtildi.



GÖZÜ SÜPER LİG'DE



Sergen Yalçın'a daha önce Hatayspor ve Fatih Karagümrük'ün de ilgi gösterdiği ifade edildi. Beşiktaş'ın eski teknik patronu, Süper Lig'de çalışmaya sıcak bakıyor. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız haftalarda Galatasaray'ın Sergen Yalçın ile ilgilendiği öne sürülmüştü.



BEŞİKTAŞ'TA NE OLMUŞTU?



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın kendisine, "Başkanım artık ben size katkı veremeyeceğim, hatta zarar verebilirim. Ben Beşiktaşlıyım, üzülüyorum. Bir tazelenmekte, bir heyecan yaratmakta fayda var' dediğini ve yol ayrımına gittiklerini açıklamıştı.



Sergen Yalçın ise ayrılıkla ilgili olarak, "Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş'a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim. Fakat; gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler. Beşiktaş'ın hep iyi olmasını diliyorum" demişti.



