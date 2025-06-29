Sergen Yalçın'a sürpriz talip!

İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers (QPR), Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mevcut teknik direktör Marti Cifuentes ile yollarını ayırmaya hazırlanan QPR, yeni dönemde takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek istiyor.Yönetimin, bu hedefe uygun vizyoner ve cesur bir teknik adam arayışında olduğu belirtilirken, Sergen Yalçın'ın futbol bilgisi, oyuncu yönetimi ve karizmasıyla bu profili karşıladığı öne sürülüyor. Yalçın ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.