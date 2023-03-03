Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra henüz bir takımın başına geçmeyen Sergen Yalçın'a Süper Lig ekibinin kanca attığı başarılı futbol adamı ile kısa süre içerisinde tamasa geçeceği öğrenildi.



Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı. Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon olmuş ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü.



DİNLENMEYİ TERCİH ETTİ



Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan Kara Kartal, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı. Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz bir takımın başına geçmedi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra teklifler aldığını açıklayan başarılı futbol adamı, şu ifadeleri kullanmıştı:



"7-8 AYDA ANCA KENDİMİ TOPLADIM"



"Beşiktaş taraftarına bir umut verdim. Siz bırak demediğiniz sürece bırakmayacağım dedim. Biz duygusal insanlarız. Ancak bırakmak zorunda kaldım. Yıprandım. Beşiktaş'a zarar vermek istemedim. Üzülüyoruz, belli edemiyoruz. Evde kendi kendimize yaşıyoruz. Ayrıldıktan sonra yurtdışından da teklifler geldi. Katar falan o taraflardan. Ben kabul etmedim. 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Zaten 7-8 ayda anca kendimi topladım."



SÜPER LİG'E GERİ DÖNEBİLİR



Aralık 2021'den Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönebilir. Konyaspor, İlhan Palut ayrılığının ardından teknik direktörlüğe Sırp çalıştırıcı Aleksandar Stanojevic getirilmişti. 49 yaşındaki hocayla birlikte çıktığı 5 maçlık periyottan puan çıkaramayan, gol dahi atamayan Konyaspor alternatif plan içerisine girdi. Yönetimin iki hafta daha süre verdiği Stanojevic'le bekleneni verememesi durumunda yollarını ayıracak.



SERGEN YALÇIN SESLERİ



İç Anadolu ekibinde bu kapsamda gündeme gelen ilk isim ise Sergen Yalçın oldu. Daha önce Anadolu Kartalı'nın başına geçtiği dönemde sıkıntılı periyoda karşın takımı ligde tutmayı başaran Yalçın'la temasa geçecek olan Konyaspor'un deneyimli teknik adam için şimdiden dolaylı olarak nabız yoklamaya başladığı da gelen haberler arasında.



1.55 PUAN ORTALAMASI YAKALADI



Kariyerinde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan 50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde toplamda 214 resmi maçta mücadele etti. Bu maçlarda 94 galibiyet, 50 beraberlik ve 70 mağlubiyet alan Sergen Yalçın, toplamda 332 puan topladı ve 1.55 puan ortalaması tutturdu.















