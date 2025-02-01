Sergej Jakirovic: 'Maçın adamı Uğurcan Çakır'

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.



Jakirovic, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi mücadele gösterdik. 3 gündür takımla birlikteydik ve büyük bir enerji gördük. Bu enerjiyi takım çok iyi sahaya yansıttı. Taktiksel plana uydular. Çok önemli bir rakibe karşı oynadık ve oldukça gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Trabzonspor'un kalecisi maçın adamıydı diyebilirim. Bu şekilde oynamaya devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Jakirovic, maçtan önce yardımcısının maçtan sonra ise kendisinin flaş röportaj alanına gelip konuşması ve bu durumun Türkiye'de yaygın olmadığına yönelik hatırlatmanın ardından, "Kendisi UEFA'nın pro lisans kursuna katılacak. Böyle olduğunu bilmiyordum. Bir dahaki sefere bunu değiştiririz. Bir hoca olarak böyle fırsatları vermeyi seviyorum." yanıtını verdi.



