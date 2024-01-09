Serdar Topraktepe: 'Onlarla gurur duyuyoruz'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Topraktepe, "İlk öncelikle maçtan önce de söyledim, eksiklerimiz var ama Beşiktaş forması giyen her oyuncu değerli. Birlik, beraberlik sahaya yansırsa diye konuşmuştuk, bunu yansıttılar bugün. Önde oynamamız gerektiğini, hızlı oynamamız gerektiğini söyledik. Hızlı, çabuk oynadık. İlk dakikalarda golü bulduktan sonra geri çekildik ama maç boyunca top bizdeydi. Futbolcuları tebrik ediyorum, mutluyuz." dedi.
Genç futbol adamı, sözlerine, "Olumlu yönlerde, takım halinde oynadık, takım boyunda sorun yaşamadık. Önde oynadık. Bu takım için iyi bir şeydi. Eksiklerimiz, bazı oyuncularımız sakatlıktan çıkıyor. Ege mesela, bugün yerinde oynadı. Çok güvendiğim bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı. Bu sakatlıklar olduğu zaman biraz tempo düşüyor." diye devam etti.
Karşılaşmada 2 gol atan Semih Kılıçsoy'un performansı sorulan Serdar Topraktepe, "Onların hepsi bizim evladımız. A Takım'daki oyuncuların hepsi pırıl pırıl, hepsi istekli. Semih altyapıdan yetişen evladımız, onların başarısıyla gurur duyuyoruz. Burada görmek tüylerimizi diken diken ediyor. Biz de onlarla aynı duyguları yaşıyoruz." sözlerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Serdar Topraktepe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakatlıkların Beşiktaş'ın bu sene çok büyük sorunu olduğunu belirtti.
Beşiktaş'ta her türlü soruna rağmen görev alan her oyuncunun önemine değinen Topraktepe, "Beşiktaş formasını giyen tüm futbolcular değerlidir. Maç içinde de 'Kazanması gerekiyorsa ağırlığını koyarlarsa maçı kazanabiliriz' dedim. Böyle de oldu. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.
Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğuna vurgu yapan Topraktepe, "Rizespor kendi sahasında önde basan, topa hakim olan, baskılı top oynamak isteyen, futbol oynamak isteyen bir takım. Biz de hızlı ve çabuk oynamamız gerektiğini söylemiştik. Atak boyumuz ataktayken arka taraftan defans boyu kısa olması gerekiyordu. Bütün defans halinde önde oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün başardık. Öne çıktık topun geri dönüşlerinde ikinci topları biz aldık. Goller zaten sırasıyla gelince de rahatladık." ifadelerini kullandı.
Erken gelen golün işi kolaylaştırdığını kaydeden Topraktepe, "Golü bulduk, oyuna iyi başladık. Top bizdeydi. Oyuna baskılı başlamamız gerektiğini söylemiştik. Önde oynayıp golü bulduk. Erken golü bulmamız takımımıza biraz daha rahat ve güven verdi." şeklinde konuştu.
Topraktepe, "İlk öncelikle maçtan önce de söyledim, eksiklerimiz var ama Beşiktaş forması giyen her oyuncu değerli. Birlik, beraberlik sahaya yansırsa diye konuşmuştuk, bunu yansıttılar bugün. Önde oynamamız gerektiğini, hızlı oynamamız gerektiğini söyledik. Hızlı, çabuk oynadık. İlk dakikalarda golü bulduktan sonra geri çekildik ama maç boyunca top bizdeydi. Futbolcuları tebrik ediyorum, mutluyuz." dedi.
Genç futbol adamı, sözlerine, "Olumlu yönlerde, takım halinde oynadık, takım boyunda sorun yaşamadık. Önde oynadık. Bu takım için iyi bir şeydi. Eksiklerimiz, bazı oyuncularımız sakatlıktan çıkıyor. Ege mesela, bugün yerinde oynadı. Çok güvendiğim bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı. Bu sakatlıklar olduğu zaman biraz tempo düşüyor." diye devam etti.
Karşılaşmada 2 gol atan Semih Kılıçsoy'un performansı sorulan Serdar Topraktepe, "Onların hepsi bizim evladımız. A Takım'daki oyuncuların hepsi pırıl pırıl, hepsi istekli. Semih altyapıdan yetişen evladımız, onların başarısıyla gurur duyuyoruz. Burada görmek tüylerimizi diken diken ediyor. Biz de onlarla aynı duyguları yaşıyoruz." sözlerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Serdar Topraktepe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakatlıkların Beşiktaş'ın bu sene çok büyük sorunu olduğunu belirtti.
Beşiktaş'ta her türlü soruna rağmen görev alan her oyuncunun önemine değinen Topraktepe, "Beşiktaş formasını giyen tüm futbolcular değerlidir. Maç içinde de 'Kazanması gerekiyorsa ağırlığını koyarlarsa maçı kazanabiliriz' dedim. Böyle de oldu. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.
Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğuna vurgu yapan Topraktepe, "Rizespor kendi sahasında önde basan, topa hakim olan, baskılı top oynamak isteyen, futbol oynamak isteyen bir takım. Biz de hızlı ve çabuk oynamamız gerektiğini söylemiştik. Atak boyumuz ataktayken arka taraftan defans boyu kısa olması gerekiyordu. Bütün defans halinde önde oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün başardık. Öne çıktık topun geri dönüşlerinde ikinci topları biz aldık. Goller zaten sırasıyla gelince de rahatladık." ifadelerini kullandı.
Erken gelen golün işi kolaylaştırdığını kaydeden Topraktepe, "Golü bulduk, oyuna iyi başladık. Top bizdeydi. Oyuna baskılı başlamamız gerektiğini söylemiştik. Önde oynayıp golü bulduk. Erken golü bulmamız takımımıza biraz daha rahat ve güven verdi." şeklinde konuştu.