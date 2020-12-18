Serdar Tatlı'dan Ali Koç'un önerisine cevap

MHK Başkanı Serdar Tatlı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakem atamaları kurayla çekilsin şeklindeki önerisine cevap verdi.



Tatlı, böyle bir durumun dünyada örneğinin olmadığını ancak UEFA'dan izin alınarak bu uygulamanın yapılmasının mümkün olabildiğini belirtti.



Tatlı'nın TRT Spor'da konuyla ilgili sözleri şu şekilde:



"Avrupa'nın gelişmiş liglerinde böyle bir uygulamanın olmadığını görüyoruz. Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir atama şekli yok. Yaptığımız sohbetlerde Uilenberg ve Roberto ile UEFA'nın da çok öneride bulunmadığını biliyoruz. Ülke federasyonlarının insiyatifinde olan bir konudur, UEFA'nın görüşünü almak kaydıyla Federasyonlar bunu yapabilirse yapılabilir."



