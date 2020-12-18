Serdar Tatlı'dan Ali Koç'un önerisine cevap

MHK Başkanı Serdar Tatlı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakem atamalarını canlı olarak kurayla yapılması önerisine yanıt verdi.

Abone Ol
Serdar Tatlı'dan Ali Koç'un önerisine cevap
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2020 00:36
MHK Başkanı Serdar Tatlı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakem atamaları kurayla çekilsin şeklindeki önerisine cevap verdi.

Tatlı, böyle bir durumun dünyada örneğinin olmadığını ancak UEFA'dan izin alınarak bu uygulamanın yapılmasının mümkün olabildiğini belirtti.

Tatlı'nın TRT Spor'da konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Avrupa'nın gelişmiş liglerinde böyle bir uygulamanın olmadığını görüyoruz. Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir atama şekli yok. Yaptığımız sohbetlerde Uilenberg ve Roberto ile UEFA'nın da çok öneride bulunmadığını biliyoruz. Ülke federasyonlarının insiyatifinde olan bir konudur, UEFA'nın görüşünü almak kaydıyla Federasyonlar bunu yapabilirse yapılabilir."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için