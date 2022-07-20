Serdar Saatçı'dan özür mesajı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı, Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında yaşanan olayların ardından özür mesajı yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Saatçı'dan özür mesajı
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20 Temmuz 2022 01:03
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı, Viktoria Plzen maçında yaşanan olayların ardından özür açıklaması yayınladı.

Saatçı yaptığı açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael, teknik ekip ve tüm takım arkadaşlarından özür dilediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

İşte Serdar Saatçı'nın açıklaması:



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