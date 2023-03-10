Serdar Gürler: "Savaştan alnımız ak çıkıyoruz"

Başakşehir forması giyen Serdar Gürler, Gent karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Serdar Gürler: 'Savaştan alnımız ak çıkıyoruz'
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10 Mart 2023 02:21
Başakşehir'in önemli isimlerinden Serdar Gürler, Gent mücadelesini değerlendirdi.

Serdar Gürler, "Sahadan dolayı oyun planımızı ortaya koyamadık. Halbuki maça iyi başlamış ve 1-0 öne geçmiştik. Sonra bir 5 dakika tedirginlik yaşadık. Yağmur da geldikten sonra oyunumuz geriye gitti, çünkü bizim oyunumuz pas oyunu. Çalıştığımızı sergileyemedik. Maç savaş alanına döndü. Savaştan alnımız ak çıkıyoruz. Mutlu değiliz, galibiyet istiyorduk." dedi.

İstanbul'daki rövanş karşılaşmasında turu geçmek istediklerini söyleyen milli futbolcu, "İstanbul'da bu işi bitirmek için elimizden geleni yapacağız." sözlerini kullandı.

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