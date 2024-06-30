Serdar Dursun haber bekliyor

Forvet hattında mutlaka yerli bir isim bulundurmak isteyen Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un geleceği de merak ediliyor.
Geçen sezon önce ayrılan sonra devre arasında kiralık dönen Serdar, Fenerbahçe'de oynamak istiyor.
SON ANA KADAR BEKLEYECEK
Sarı lacivertli formayı giymek için son ana kadar beklemeyi düşünen 32 yaşındaki forvet, anlaşma olmaması halinde diğer opsiyonlara yönelecek ve yeni takımını belirleyecek.
SEZON PERFORMANSI
32 yaşındaki golcü, geride kalan sezonda Fatih Karagümrük formasıyla 24 resmi maçta 6 gol attı. Fenerbahçe forması ile çıktığı 11 maçta ise 3 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.
Geçen sezon önce ayrılan sonra devre arasında kiralık dönen Serdar, Fenerbahçe'de oynamak istiyor.
SON ANA KADAR BEKLEYECEK
Sarı lacivertli formayı giymek için son ana kadar beklemeyi düşünen 32 yaşındaki forvet, anlaşma olmaması halinde diğer opsiyonlara yönelecek ve yeni takımını belirleyecek.
SEZON PERFORMANSI
32 yaşındaki golcü, geride kalan sezonda Fatih Karagümrük formasıyla 24 resmi maçta 6 gol attı. Fenerbahçe forması ile çıktığı 11 maçta ise 3 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.