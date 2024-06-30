Serdar Dursun haber bekliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe formaso giymek için son ana kadar beklemeyi düşünen Serdar Dursun, anlaşma olmaması halinde diğer opsiyonlara yönelecek ve yeni takımını belirleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun haber bekliyor
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30 Haziran 2024 14:33
Forvet hattında mutlaka yerli bir isim bulundurmak isteyen Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un geleceği de merak ediliyor.

Geçen sezon önce ayrılan sonra devre arasında kiralık dönen Serdar, Fenerbahçe'de oynamak istiyor.

SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Sarı lacivertli formayı giymek için son ana kadar beklemeyi düşünen 32 yaşındaki forvet, anlaşma olmaması halinde diğer opsiyonlara yönelecek ve yeni takımını belirleyecek.




SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki golcü, geride kalan sezonda Fatih Karagümrük formasıyla 24 resmi maçta 6 gol attı. Fenerbahçe forması ile çıktığı 11 maçta ise 3 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.  

 
 

 

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