Serdar Aziz, hatalarıyla dikkat çekti

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Giresunspor karşısında gole neden olan hatalara imza attı.



Sakatlığının ardından forma giymeye başladıktan sonra çok etkili bir performans ortaya koyan 32 yaşındaki oyuncu, ilk golde meşin yuvarlağı rakibinin önüne indirirken, ikinci golde de ayağındaki topu kaptırdı.



Sarı-lacivertli taraftarlar, hatalarına rağmen Serdar'a alkışlarla karşılık verdi.





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