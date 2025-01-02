Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını kendi cebinden karşıladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi!
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02 Ocak 2025 18:15
Son güncelleme 02 Ocak 2025 19:29
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün mali sorunlarını hafifletmek adına örnek bir davranış sergiledi.

Adalı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını bizzat kendi cebinden karşıladı.

Toplamda 5 milyon Euro'yu bulan bu ödeme, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Başkan Adalı'nın bu adımı, yönetimin oyunculara olan güvenini ve kulübün finansal istikrarını sağlama çabasını ortaya koydu.
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