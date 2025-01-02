Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün mali sorunlarını hafifletmek adına örnek bir davranış sergiledi.
Adalı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını bizzat kendi cebinden karşıladı.
Toplamda 5 milyon Euro'yu bulan bu ödeme, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor.
Başkan Adalı'nın bu adımı, yönetimin oyunculara olan güvenini ve kulübün finansal istikrarını sağlama çabasını ortaya koydu.
Adalı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını bizzat kendi cebinden karşıladı.
Toplamda 5 milyon Euro'yu bulan bu ödeme, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor.
Başkan Adalı'nın bu adımı, yönetimin oyunculara olan güvenini ve kulübün finansal istikrarını sağlama çabasını ortaya koydu.