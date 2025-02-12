Serdal Adalı'dan scout şefi müjdesi!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Gündeme dair sözler sarf eden ve Beşiktaş'ın geleceği hakkında konuşan Adalı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız, dünya futbolunda önemli bir yeri olan, saygın bir spor insanı. Ferguson'un yarattığı 90lar jenerasyonunda yer alan, çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız." dedi.
"MIKE MARSCH BUGÜN ARAMIZA KATILIYOR"
Beşiktaş'ta teknik ekibin geliştirilmesiyle alakalı konuşan Adalı, "Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte 3 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Molde'de teknik direktör olarak 2 şampiyonluk ve 2 kupa zaferi yaşamış Erling Moe, Manchester United'da 15 yıl kaleci antrenörü olarak görev yapan Richard Hartis, yine Manchester'da 7 yıl uzman analist olarak görev yapan Tom Green kulubümüzde göreve başladı. Bize büyük katkılar vermeye başladılar bile. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak uzun yıllar İngiltere'de görev yapmış Mike Marsch da bugün aramıza katılıyor." açıklamasını yaptı.
"1 MART İTİBARIYLA GÖREVDE OLACAK"
Göreve geldiğinden itibaren gündeme getirilen scout şefi hakkında konuşan başkan, "Bahsettiğimiz şekilde scout ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf (Son Kulübü: Borussia Dortmund) ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak." sözlerini sarf etti.
Gündeme dair sözler sarf eden ve Beşiktaş'ın geleceği hakkında konuşan Adalı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız, dünya futbolunda önemli bir yeri olan, saygın bir spor insanı. Ferguson'un yarattığı 90lar jenerasyonunda yer alan, çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız." dedi.
"MIKE MARSCH BUGÜN ARAMIZA KATILIYOR"
Beşiktaş'ta teknik ekibin geliştirilmesiyle alakalı konuşan Adalı, "Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte 3 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Molde'de teknik direktör olarak 2 şampiyonluk ve 2 kupa zaferi yaşamış Erling Moe, Manchester United'da 15 yıl kaleci antrenörü olarak görev yapan Richard Hartis, yine Manchester'da 7 yıl uzman analist olarak görev yapan Tom Green kulubümüzde göreve başladı. Bize büyük katkılar vermeye başladılar bile. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak uzun yıllar İngiltere'de görev yapmış Mike Marsch da bugün aramıza katılıyor." açıklamasını yaptı.
"1 MART İTİBARIYLA GÖREVDE OLACAK"
Göreve geldiğinden itibaren gündeme getirilen scout şefi hakkında konuşan başkan, "Bahsettiğimiz şekilde scout ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf (Son Kulübü: Borussia Dortmund) ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak." sözlerini sarf etti.
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