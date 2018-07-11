Şenol Güneş'ten flaş transfer sözleri: 'Babel giderse Messi'

"TRANSFER İÇİN EKONOMİ GEREKİYOR"

"TRANSFERLER HENÜZ NETLEŞMEDİ"

VAGNER LOVE VE ALVARO NEGREDO KONUSU

"SAĞ BEKTE ARAYIŞ İÇİNDEYİZ AMA PAHALI"

"VIDA İÇİN 10-20-30-50-100"

"BABEL GİDERSE, MESSI VE SUAREZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Guti ve İlhan Mansız ile birlikte basının karşısına çıktı.Transfer ve gündemle ilgili flaş açıklamalar yapan Güneş'in konuşmasından satır başları şöyle:Şenol Güneş, açıklamalarında Guti ile İlhan Mansız'a teşekkür etti ve,dedi."Bu maçlar daha ciddi maçlar olacak. 10 günlük çalışmanın karşılığında burada bulunan oyuncularla ne yapacağımızı göreceğiz. Büyük bir ihtimalle 26'sına buradan bir kadro çıkaracağız. Transferle ilgili başkan ile cuma günü görüşeceğiz. Biliyorsunuz transferle ilgili kararları başkan veriyor. Cuma günü gelecek, bir toplantı yapacak, ondan öğrenirsiniz. Ben takımdan ve takımı geliştirmekten sorumluyum. Transfer için ekonomi gerekir, teknik ihtiyaç gerekiyor. Hepsi olsaydı bunları konuşmazdık. Başkan geldiği zaman gerekli açıklamaları yapacaktır.""Elimizde bir kadro var, sayısı az olsa bile var. Pepe sakat. Sakat olduğu için çalışmıyor. Ben kulübün üstünde, yönetimin ya da başkanın üzerinde olmam. Haddimi bilirim ama bana hadsizlik yaparsa cevabını veririm. Burada büyük bir camia var. Hiç hata yapmadığımı düşünüyorum, buradan olmayan şeyleri yazmak doğru değil. Transferler netleşmedi. Transfer yapmak için ekonomi gerekir. Onları bekleyeceğiz.Buradaki arkadaşlarımızın çalışma azminden memnunum. Kadromuzda bunları aşacak durumda. Daha güçlü kadro daha ekonomik yatırım ister. Çok oyuncu gidip geldi, ekonomik olarak para alamazsanız transfer yapamazsınız. Fikstür olarak bunu kaldırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sene iki kulvarda devam edeceğiz.""Vagner Love iyi bir futbolcu. Üst üste 3 maçta pozisyonlara girdi ama gol atamadı. Güven kaybı oldu. Aynı şey Negredo için geçerli. Kulüp neden boşuna para versin? Bunlar değersiz oyuncu değil. Ama katkısı az olursa tartışılır.""Gökhan'ın sakatlığı sebebiyle sağ tarafta arayıştayız. Elimizde iyi oyuncular var ama daha iyileri daha pahalı. Sağ bekte Gökhan var, Dorukhan gelecek. Necip'ten memnunum, nereye koyacağım bilmiyorum ama bir yere koyacağız.""Vida gelirse stoperde sürpriz olmaz. Ben de gelişmeleri gazetelerden okuyorum, 10, 20, 30, 50, 100! Atıyoruz tutuyoruz. Paralar gelmiyor.""Babel giderse konuştum başkanla. Messi'yi Suarez'i söyledim. Başkan da yarın görüşmelere başlarız dedi. Bu kadar kolay değil. Sen normalde Babel'i, Cenk'i, Tosic'i gönderir misin? Ama şartlar gereği önemli oyuncularımızı bazen gönderebiliyoruz."