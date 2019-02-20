SOL KANATTA İKİ İHTİMAL VAR

"FENERBAHÇE İLE HESABIM VAR"

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelen ve BB Erzurumspor maçında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe maçıyla birlikte tekrar ilk 11'e geri dönüyor.Antrenmanlardaki etkili görüntüsüyle Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güne'in dikkatini çeken ve beğenisini alan Quaresma, cezalı olan Adem Ljajic'in yerine ilk 11'de görev alacak. Şenol Güneş ile de maç öncesi görüşerek forma isteyen Portekizli yıldızın bu tavrı da kararda etkili oldu.Büyük maçlarda daha etkili oynayan Ricardo Quaresma'ya derbideki taktiğiyle ilgili de bilgilendirildiği ve bu maça özel olarak hazırlandığı kaydedildi.Şenol Güneş'in sağ kanatta Quaresma'yı görevlendirmesinin ardından sol kanatta kime görev vereceğiyle ilgili de düşünceleri olduğu belirtildi. Antrenmanlardaki performansına göre Güven Yalçın ya da Jeremain Lens'in formayı kapacağı kaydedildi.Ricardo Quaresma, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçını iple çekiyor. Siyah-beyazlıların şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşma Portekizli yıldız için de büyük anlam taşıyor.Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın ligde Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta muhteşem bir performans sergileyip iki gol atan Quaresma, ardından sarı-lacivertlilerle yapılan kupa maçında kırmızı kart görmüştü. Vodafone Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında oyuna ikinci yarıda giren yıldız oyuncu, sadece yedi dakika sonra Fenerbahçeli Joseph de Souza ile yaşadığı itişme sonrasında oyundan atılmıştı. Portekizli oyuncu kırmızı kart gördükten sonra adeta deliye dönmüş ve takım arkadaşlarının çabalarıyla güçlükle saha dışına çıkarılmıştı.