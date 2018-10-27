'Şenol Güneş'e sevgi ve saygı kalmamış'

Milli Takım arasından Göztepe yenilgisiyle dönenUEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Genk ile oynadığı maçta ayağa kalkması beklenirken alınan 4-2'lik ağır yenilgi başta yönetim ve camia olmak üzere herkesi şoke etti. Öyle ki siyah-beyazlılar mabedi Vodafone Park'ta ilk kez ağlarında 4 gol görürken Genk yenilgisi tarihin en ağır sonuçlarından biri olarak hafızalara kazındı.Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarken üst üste kayıplar yaşayan bir takıma dönüşen, son saniyelerde bile yenilgiyi kabul edemeyen oyuncu grubundan birbirinden kopuk bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ın bu durumu yönetim de hayal kırıklığı yarattı. Genk maçını tribünde izleyen yöneticiler karşılaştıkları tabloyla ilgili şaşkınlıklarını şu sözlerle dile getirdiler:İşlerin bu noktaya varacağını hiç beklemiyorduk. Son ana kadar toparlanırlar diye umuyorduk. Bu tablo hiç beklediğimiz bir görüntü değildi. Bu transferlerle, gelenle gidenlerle, takımın yaş ortalamasının yüksek olması ile alakalı olamaz.Genk karşısında gördüğümüz oyuncular sanki birbirlerini tanımıyorlarmış gibiydi. Beşiktaş formasının ağırlığının farkında değiller gibiydi. Oyuncuların birbirlerine, takıma, hocalarına sevgisi saygısı kalmamış gibi bir görüntü söz konusuydu.Ancak bunu düzeltmek bizim görevimiz. Kısa bir süremiz var, pazartesi Rize ile maç yapacağız. Elimizi çabuk tutup sorunun kaynağına inmemiz ve işleri bir an önce yoluna koymamız gerekiyor."