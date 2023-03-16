Şenol Güneş'ten Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş teknik patronu Şenol Güneş, 17 yaşındaki yetenek Semih Kılıçsoy'u santrfordaki ilk alternatif durumuna getirmeyi planlıyor.



Sezon sonuna kadar Cenk ve Aboubakar'ı birlikte oynatmaktan zorunda kalmadıkça vazgeçmeyecek Şenol Güneş, bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Muleka'ya güvenini kaybetti; N'Koudou ve Dele Alli kadroya bile giremiyor.



Güneş, taktiksel bir durum söz konusu olmadıkça genç Semih ile forvet hattını yedekleyecek.







