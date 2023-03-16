Şenol Güneş'ten Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, genç forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy'u rotasyona dahil etme kararı aldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Semih Kılıçsoy kararı
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16 Mart 2023 16:45
Beşiktaş teknik patronu Şenol Güneş, 17 yaşındaki yetenek Semih Kılıçsoy'u santrfordaki ilk alternatif durumuna getirmeyi planlıyor.

Sezon sonuna kadar Cenk ve Aboubakar'ı birlikte oynatmaktan zorunda kalmadıkça vazgeçmeyecek Şenol Güneş, bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Muleka'ya güvenini kaybetti; N'Koudou ve Dele Alli kadroya bile giremiyor.

Güneş, taktiksel bir durum söz konusu olmadıkça genç Semih ile forvet hattını yedekleyecek.



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