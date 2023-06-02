Şenol Güneş'ten Amartey'e onay çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Daniel Amartey'i renklerine bağlamak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Şenol Güneş'ten Amartey'e onay çıktı
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02 Haziran 2023 09:56
Son güncelleme 02 Haziran 2023 09:58
Gelecek sezona savunma hattını güçlendirerek başlamak isteyen siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig'de küme düşen Leicester City'nin başarılı ismi Daniel Amartey'i gündemine alırken oyuncuyla ilgili bilgiler de teknik direktör Şenol Güneş'e sunuldu.

ÇAĞLAR İLE GÖRÜŞTÜ

Güneş, milli takımdan öğrencisi ve Amartey'in de takım arkadaşı olan Çağlar Söyüncü'ye telefon etti. Çağlar'dan bilgiler alan tecrübeli hoca ekibiyle de teknik incelemeyi yaptıktan sonra yönetime olumlu geri dönüş yaptı. 28 yaşındaki oyuncunun hem sağ stoper hem de ön libero ve sağ bek oynayabilmesinin takıma zenginlik katacağı düşünülüyor.

2 MİLYON EURO TEKLİF

Avrupa'dan da çok sayıda talibi olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş cephesi, teklifini hazırladı. Deneyimli futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme ve bonuslar dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyon euro önerecek.

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