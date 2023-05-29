Şenol Güneş: "Redmond'u bitirin"

Şenol Güneş'in takıma gelmesiyle büyük ivme yakalayan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Güneş'in gelmesiyle beraber formu en çok artan isimlerden biri olan Nathan Redmond'un durumunun belirsizliğinin bitmesi isteniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Redmond'u bitirin'
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29 Mayıs 2023 13:17
Nathan Redmond'un önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Valerien Ismael döneminde beklentileri karşılaşamayan Redmond, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte adeta patlama yapmıştı.

Redmond'un durumunun belirsiz olmasından rahatsız olan teknik direktör Şenol Güneş'in yönetim ile bir görüşme yaptığı ve İngiliz oyuncunun takımda kalmasında ısrarcı olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

"KALİTEYİ KAYBETMEMELİYİZ"

Güneş'in "Transferler yapacağız ama elimizdeki kaliteyi kaybetmemeliyiz. Redmond'un en kısa sürede bitirilmesini istiyorum" dediği iddia edildi. Nathan Redmond'un eşini ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, 29 yaşındaki yıldız futbolcuya İngiltere'den de teklifler olduğu biliniyor.

28 MAÇTA 6 GOL ATTI

İngiliz kanat oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 6 gol 6 asist yapmayı başardı. 

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