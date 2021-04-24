Şenol Güneş: "Mustafa Cengiz, 'Kerem'i al' diyordu"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Mustafa Cengiz, 'Kerem'i al' diyordu'
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24 Nisan 2021 00:31
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, beIN Sports ekranlarında açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'da son 2 maçta oynayan Kerem Aktürkoğlu'nu milli takıma almayı düşündüğünü belirtti. (Şenol Güneş'in tüm sözleri, TIKLAYIN)

Mustafa Cengiz'in daha önce Kerem için kendisiyle konuştuğunu belirten Güneş, "Kerem Aktürkoğlu kenarda beklemesine rağmen Mustafa Cengiz, 'Hocam takıma al.' diyordu. Onu kırmamış olacağım ama şu an bilmiyorum kesin mi. Çok çabuk, teknik, rakibi rahatsız eden bir oyuncu. Ne zaman olur, bilmiyorum." dedi.

Bu sezon Galatasaray'da 23 maçta 560 dakika süre alan Kerem, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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