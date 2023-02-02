Şenol Güneş'in yeni jokeri

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni jokerini buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş'in yeni jokeri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2023 12:58
Tayfur Bingöl
Tayfur Bingöl
Alanyaspor
Beşiktaş'ın Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçta öne çıkan isimlerden biri Tayfur Bingöl oldu.

MEVKİSİ HER MAÇ DEĞİŞİYOR

Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu son haftalarda ilk 11'de şans buluyor. Ancak Tayfur Bingöl'ün mevkisi hemen hemen her maç değişiyor... Siyah beyazlı forma ile 16 resmi müsabakada görev alan Tayfur Bingöl, bu süreçte 6 farklı mevkide oynadı. Sadece 2 maç üst üste aynı mevkide şans bulan deneyimli futbolcu, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında sağ bekte yer almıştı.

Tayfur Bingöl sağ bekte 6, orta sahanın sağında 3, merkez orta sahada 3, ön liberoda 2, orta sahanın solunda 1, sol bekte ise 1 kez forma şansı buldu. Tayfur, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 1 asistlik katkı verdi.

YENİ NECİP UYSAL

Tayfur Bingöl için "yeni Necip Uysal" yorumları yapılıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ