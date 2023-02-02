Beşiktaş'ın Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçta öne çıkan isimlerden biri Tayfur Bingöl oldu.



MEVKİSİ HER MAÇ DEĞİŞİYOR



Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu son haftalarda ilk 11'de şans buluyor. Ancak Tayfur Bingöl'ün mevkisi hemen hemen her maç değişiyor... Siyah beyazlı forma ile 16 resmi müsabakada görev alan Tayfur Bingöl, bu süreçte 6 farklı mevkide oynadı. Sadece 2 maç üst üste aynı mevkide şans bulan deneyimli futbolcu, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında sağ bekte yer almıştı.



Tayfur Bingöl sağ bekte 6, orta sahanın sağında 3, merkez orta sahada 3, ön liberoda 2, orta sahanın solunda 1, sol bekte ise 1 kez forma şansı buldu. Tayfur, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 1 asistlik katkı verdi.



YENİ NECİP UYSAL



Tayfur Bingöl için "yeni Necip Uysal" yorumları yapılıyor.



