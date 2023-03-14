Beşiktaş'ta kasığındaki ağrı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Rachid Ghezzal, İstanbulspor karşılaşmasına yetişecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cezayirli yıldıza karşılaşmanın seyrine göre ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor. Deneyimli futbolcunun 11'de sahaya çıkma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.
Antalyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarını kaçıran Ghezzal'ın milli aradan sonra Fenerbahçe ile oynanacak dev derbide ilk 11'de yer almasının planlandığı aktarıldı. Yetenekli futbolcunun milli arada oynanması planlanan hazırlık maçında 11'de deneneceği kaydedildi.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cezayirli yıldıza karşılaşmanın seyrine göre ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor. Deneyimli futbolcunun 11'de sahaya çıkma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.
Antalyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarını kaçıran Ghezzal'ın milli aradan sonra Fenerbahçe ile oynanacak dev derbide ilk 11'de yer almasının planlandığı aktarıldı. Yetenekli futbolcunun milli arada oynanması planlanan hazırlık maçında 11'de deneneceği kaydedildi.