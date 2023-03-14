Şenol Güneş'in Ghezzal planı

İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Rachid Ghezzal'a karşılaşmanın seyrine göre ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş'in Ghezzal planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2023 13:54
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta kasığındaki ağrı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Rachid Ghezzal, İstanbulspor karşılaşmasına yetişecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cezayirli yıldıza karşılaşmanın seyrine göre ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor. Deneyimli futbolcunun 11'de sahaya çıkma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

Antalyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarını kaçıran Ghezzal'ın milli aradan sonra Fenerbahçe ile oynanacak dev derbide ilk 11'de yer almasının planlandığı aktarıldı. Yetenekli futbolcunun milli arada oynanması planlanan hazırlık maçında 11'de deneneceği kaydedildi. 




 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery