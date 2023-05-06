Şenol Güneş, 600. maçına çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçıyla birlikte kariyerindeki önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Siyah-beyazlı teknik adam, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig kariyerindeki 600. maçına çıktı. Güneş, 600 maça çıkan 3. teknik adam oldu.
Süper Lig'de Şenol Güneş'ten fazla maça çıkan teknik direktörler Rıza Çalımbay (628) ve Samet Aybaba (621).
Siyah-beyazlı teknik adam, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig kariyerindeki 600. maçına çıktı. Güneş, 600 maça çıkan 3. teknik adam oldu.
Süper Lig'de Şenol Güneş'ten fazla maça çıkan teknik direktörler Rıza Çalımbay (628) ve Samet Aybaba (621).
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