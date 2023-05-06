Şenol Güneş, 600. maçına çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki 600. maçına çıktı. Güneş, bu sayıya ulaşan 3. teknik direktör oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş, 600. maçına çıktı
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06 Mayıs 2023 19:47
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçıyla birlikte kariyerindeki önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Siyah-beyazlı teknik adam, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig kariyerindeki 600. maçına çıktı. Güneş, 600 maça çıkan 3. teknik adam oldu.

Süper Lig'de Şenol Güneş'ten fazla maça çıkan teknik direktörler Rıza Çalımbay (628) ve Samet Aybaba (621).

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