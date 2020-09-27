Semih Tokatlı: "Oyunun kontrolü bizdeydi"

Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Semih Tokatlı, galibiyet için geldiklerini, Rosenborg maçı nedeniyle kadroda rotasyon yaptıklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Semih Tokatlı: 'Oyunun kontrolü bizdeydi'
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27 Eylül 2020 16:29
Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Semih Tokatlı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın yorgun olduğunu ve hava şartlarının da takımı etkilediğini aktaran Tokatlı, "Her şeye rağmen fizik ve mental olarak iyi hazırlanmıştık. Rotasyona rağmen bekleyen oyuncularımız hazırdı. Maçın gidişatında genelde oyunun kontrolü bizdeydi. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile galibiyete yakındık ama kontra atakta yediğimiz gol ile iki puanı bıraktık. Önümüzdeki maçlarda inşallah üç puanlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.



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