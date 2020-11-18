Semih Şentürk, Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Semih Şentürk, sarı-lacivertli kulübe buı kez antrenör olarak geri döndü.



Fenerbahçe Futbol Akademesi'nde görev yapacak olan Semih Şentürk hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü, "Fenerbahçe formasını 'Genç Semih' olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek" ifadelerini kullandı.



Semih Şentürk: "1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe'me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum."



