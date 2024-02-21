Beşiktaş'ın parlayan genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Konyaspor maçını da boş geçmedi ve ligde attığı gol sayısını 8'e çıkardı. 18 yaşındaki forvetin yükselen performansı siyah-beyazlı camiayı mutlu ederken, Avrupa devlerinin de radarına girmesini sağladı. Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'den net bir şekilde takip altında olan Semih Kılıçsoy ile ilgili gelecek sezon neler yaşanacağı merakla bekleniyor.
SADECE GELİŞİMİNİ DÜŞÜNÜYOR
Taraftarlar, genç oyuncuyu diğer örneklerde olduğu gibi kısa süre içinde kaybetmek istemezken, kendisine olan yoğun ilginin sonucunda yaz döneminde tekliflerin geleceği düşünülüyor. Ancak Semih'in sadece Beşiktaş'a konsantre olduğu ve eğitiminden, beslenmesine kadar özel uzmanlarla çalışan genç yeteneğin, gelişimi dışında hiçbir şeyle ilgilenmediği kaydedildi.
KISA VADEDE İKİ HEDEFİN PEŞİNDE
Başarılı futbolcunun bu sezon amacı takımına Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırmak ve 2024 Avrupa Şampiyonası için Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunda yer almak. En az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı terletecek olan Semih Kılıçsoy'un, daha sonra kariyerine yön vereceği ifade edildi.
SAKA VE HOJLUND'U SOLLADI, ZİRVEYE KURULDU
Semih Kılıçsoy, 2024'teki performansıyla yıldız futbolcuları sollamayı başardı. Bu sene çıktığı 8 maçta 7 defa ağları sarsan 18 yaşındaki forvet, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de 23 yaş ve altı en golcü futbolcu durumunda. Semih bu istatistikte Arsenal'in 22 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu Bukayo Saka (6) ve Manchester United'ın 21'lik golcüsü Rasmus Hojlund'u (6) geride bıraktı.
SADECE GELİŞİMİNİ DÜŞÜNÜYOR
Taraftarlar, genç oyuncuyu diğer örneklerde olduğu gibi kısa süre içinde kaybetmek istemezken, kendisine olan yoğun ilginin sonucunda yaz döneminde tekliflerin geleceği düşünülüyor. Ancak Semih'in sadece Beşiktaş'a konsantre olduğu ve eğitiminden, beslenmesine kadar özel uzmanlarla çalışan genç yeteneğin, gelişimi dışında hiçbir şeyle ilgilenmediği kaydedildi.
KISA VADEDE İKİ HEDEFİN PEŞİNDE
Başarılı futbolcunun bu sezon amacı takımına Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırmak ve 2024 Avrupa Şampiyonası için Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunda yer almak. En az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı terletecek olan Semih Kılıçsoy'un, daha sonra kariyerine yön vereceği ifade edildi.
SAKA VE HOJLUND'U SOLLADI, ZİRVEYE KURULDU
Semih Kılıçsoy, 2024'teki performansıyla yıldız futbolcuları sollamayı başardı. Bu sene çıktığı 8 maçta 7 defa ağları sarsan 18 yaşındaki forvet, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de 23 yaş ve altı en golcü futbolcu durumunda. Semih bu istatistikte Arsenal'in 22 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu Bukayo Saka (6) ve Manchester United'ın 21'lik golcüsü Rasmus Hojlund'u (6) geride bıraktı.