Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den talip: Aston Villa

İngiltere ekiplerinden Aston Villa, daha öncede ilgilendiği Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için görüşmelere başladı.

calendar 04 Temmuz 2025 10:27
Fotoğraf: AA
Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den talip: Aston Villa
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YENİDEN KILIÇSOY!

Aston Villa, daha önceden de ilgilendiği genç yıldız Semih Kılıçsoy için kulübü Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için 15 milyon Euro bonservis bedeline sıcak bakıyor.

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 46 kez sırtına geçirirken 4 gol, 6 asist katkısı sağladı. 

 
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