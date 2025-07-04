Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den talip: Aston Villa

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Aston Villa, transferde rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi
YENİDEN KILIÇSOY!
Aston Villa, daha önceden de ilgilendiği genç yıldız Semih Kılıçsoy için kulübü Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için 15 milyon Euro bonservis bedeline sıcak bakıyor.
Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 46 kez sırtına geçirirken 4 gol, 6 asist katkısı sağladı.
YENİDEN KILIÇSOY!
Aston Villa, daha önceden de ilgilendiği genç yıldız Semih Kılıçsoy için kulübü Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için 15 milyon Euro bonservis bedeline sıcak bakıyor.
Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 46 kez sırtına geçirirken 4 gol, 6 asist katkısı sağladı.