Semih Kılıçsoy'a Ada'dan yeni talip!

Sezon başından itibaren ismi İngiliz kulüpleriyle birlikte anılan Semih Kılıçsoy için yeni bir iddia geldi.



İngiliz basınına göre Newcastle United ve Aston Villa'nın ardından Premier Lig'e yeni yükselen Leeds United'ın da Semih'e talip olduğu iddia edildi.



Leeds'in kısa süre içerisinde teklifte bulunacağı iddia edildi.



PERFORMANSI



Bu sezon 44 maçta 2.073 dakika süre alan Semih Kılıçsoy, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.



