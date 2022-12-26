"BANA HİÇBİR ZAMAN KARIŞMADILAR"

KADIKÖY İÇİN İTİRAF

12 MAYIS VE ŞAMPİYONLUK

"JUVENTUS HABERLERİ DOĞRUYDU"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Semih Kaya, Juventus ve Inter'den teklif aldığını ancak İtalya'ya gitmeyi reddettiğini açıkladı.NTV'de Kırılma Anı programına konuk olan Semih Kaya, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kaya'nın açıklamalarından satır başları...Florya'da ilk kimi gördünüz?"Ağır bir sakatlık geçirdin Batuhan Karadeniz ile bir pozisyondu?""Aileniz size bu sakatlıklardan sonra futbolu bırakmanız için bir baskı kurmadı mı?""Galatasaray'daki ilk maçın?""Bülent Korkmaz senin için 'Eksikti' demiş ve Hamburg maçında bu yüzden oynatmadığını söylemişti?""En zor anınız hangisiydi?""Bunlara rağmen Galatasaray'dan kopmadın?""Galatasaray A takımı ile ilk günler...""Ujfalusi'den sonra onunla yakaladığınız başarıyı yakaladığınızı düşünüyor musun?""Semih Kaya'nın saha içinde en güçlü özelliği ve geliştirmesi gereken özelliği neydi?""Kadıköy'deki şampiyonluk?""Semih Kaya, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçta zorlandı?""En çok hangi stattan etkilendiniz?""Kendinizle en çok ne zaman gurur duydunuz?""Juventus haberleri?""Sparta Prag'a transferi?""Beşiktaş maçında 'Top benden' çıktı demiştiniz? Galatasaraylı duruşu sizce nedir?""Kadıköy'deki şampiyonluk maçında olsa yapar mıydınız?""Futboldan en çok ne zaman soğudun?"