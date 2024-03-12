Selçuk İnan: "Verdiğimiz sözün ilk adımını attık"

Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan: 'Verdiğimiz sözün ilk adımını attık'
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12 Mart 2024 15:33
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Gaziantep FK'da yeni teknik direktör Selçuk İnan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gaziantep şehrini hak ettiği yerde tutacaklarını söyleyen Selçuk İnan şu ifadeleri kullandı:

"Bu güzel şehre verdiğimiz sözün ilk adımını gururla attık. Oynayan, oynamayan tüm futbolcularıma sonsuz teşekkür ediyorum. Gaziantep şehrini hak ettiği yere getirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler!"

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