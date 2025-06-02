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Selçuk İnan, Kocaelispor'a imzayı atıyor!

Kocaelispor, daha önce prensip anlaşması sağladığı teknik direktör Selçuk İnan ile kesin olarak anlaşma sağladı. Selçuk İnan, salı günü Kocaelispor'a imza atacak.

calendar 02 Haziran 2025 13:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan, Kocaelispor'a imzayı atıyor!
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Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, "prensip" anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Selçuk İnan ile salı günü sözleşme imzalayacak.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında "Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan için yarın (salı) saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.

Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırmıştı.

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