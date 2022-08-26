Selahattin Baki: 'Dinamo Kiev'i çok istiyorduk'

Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimin ardından açıklamalarda bulundu.



Grubu değerlendiren Selahattin Baki "Bu seviyede kolay rakip yok. Hayırlı olsun. Dört takımla Avrupa'da mücadele edeceğiz. Ülke puanı ortada. Önümüzdeki sezon da 5 yerine 4 takımla katılacağız. Herkese gönülden başarılar. Yurt dışında kenetlenip, Türk'ün gücünü göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Kola kola girip, birbirimize manevi anlamda destek vermeliyiz." dedi.



Jorge Jesus'un 'Dinamo Kiev'i istiyorum, umarım eşleşiriz' sözlerini hatırlatılması üzerine Selahattin Baki, "Jorge Jesus'a katılıyoruz. Fenerbahçe duygusal camiadır. Böyle enteresan maçlardan sonra herkesin uykusu kaçar ve herkes tekrar eşleşmek için bekler. Hocamızın dediği gibi bu maç, boğazımızda kaldı. İstediğimiz bir eşleşme. Kadromuz oturdu ve daha iyi. Çok istiyorduk ve oldu. Jorge Jesus ile henüz görüşmedim, maçtan sonra görüşmüştük. 'Merak etme hocam, elim uğurludur. Dinamo Kiev'i çekeceğim' dedim ve oldu." ifadelerini kullandı.





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