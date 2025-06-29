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Sebastian Szymanski İtalya yolcusu!

Fenerbahçe, İtalya'dan talipleri olan Sebastian Szymanski için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Atalanta ve Fiorentina transfer için pusuda.

calendar 29 Haziran 2025 11:04
Fotoğraf: Imago
Sebastian Szymanski İtalya yolcusu!
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Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Sebastian Szymanski'ye İtalya'dan yoğun ilgi var. 

Polonyalı orta saha oyuncusu için Serie A ekiplerinden Atalanta ve Fiorentina devrede.

Fenerbahçe'de kalmak istemediği belirtilen Szymanski için yönetim, 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Geçen sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fiorentina ve Atalanta'nın önümüzdeki günlerde resmi tekliflerini iletmesi bekleniyor. 


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